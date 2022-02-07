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Сегодня, 00:16

Классон: «К возобновлению сезона «Краснодар» наберет ход»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон подвел итоги товарищеского матча против «Хеккена» (2:1).

«Нам противостоял довольно серьезный соперник. «Хеккен» хорошо играл. Мы в перерыве слегка изменили тактику, повезло забить два гола, да, была удача. Вы могли заметить, что в матче мы где-то не играли с нужной скоростью. Несмотря на то, что мы здесь уже три недели, нам нужно еще немного времени. Все тренировки проходят хорошо, к началу сезона мы наберем ход», — сказал Классон в интервью пресс-службе «Краснодара».

«Краснодар» после 18 туров занимает пятое место турнироной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.

Виктор Классон
ФК Краснодар
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