«Краснодар» завершил второй зимний сбор в Марбелье

«Краснодар» завершил второй зимний тренировочный сбор в Испании

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о завершении второго зимнего тренировочного сбора команды в испанской Марбелье.

Игроки краснодарской команды получат три выходных, после чего начнется третий сбор, который продлится с 9 по 20 февраля.

На втором сборе «Краснодара» провел два товарищеских матча. Подопечные Даниэля Фарке одержали победу над норвежской «Волеренгой» (1:0) и шведским «Хеккеном» (2:1).