Рыскин объявил об уходе из «Ростова» по окончании сезона

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал «СЭ», что покинет клуб по окончании сезона.

19 мая «СЭ» сообщил, что руководство желто-синих и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России.

— Про Андрея Чайку ничего неизвестно. Но про меня правда — я ухожу после окончания сезона. За других не могу сказать. Устал, хочется паузу взять. Планы позаниматься здоровьем, — сказал Рыскин «СЭ».

51-летний Рыскин занимает пост спортивного директора «Ростова» с июня 2017 года. В феврале ростовский клуб покинул главный тренер Валерий Карпин. Его заменил испанец Джонатан Альба.

После 29 туров РПЛ ростовчане с 38 очками располагаются на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России.