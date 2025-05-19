Гендиректор «Динамо» Пивоваров считает бронзу РПЛ удовлетворительным результатом сезона

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что завоевание медалей РПЛ по итогам сезона-2024/25 является одним из ключевых показателей для клуба.

«Если нам удастся завоевать медали, то это будет удовлетворительным итогом. У нас был непростой сезон, и впереди еще одна игра. Конечно, матч с «Краснодаром» будет иметь огромное значение для нас, особенно после развязки прошлого сезона», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 24 мая на поле «быков». Краснодарский клуб c 64 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» находится на третьей строчке с 56 очками.

В последнем туре сезона-2023/24 «Динамо» так же играло с «Краснодаром» на выезде и уступило тогда со счетом 0:1, в итоге заняв третье место в чемпионате.