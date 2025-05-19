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Бабаев — о трансфере Пьянича в ЦСКА: «Хорошо, когда в Россию в нынешних условиях приезжают звезды»

Алина Савинова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о трансфере боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский клуб.

Футболист в сентябре 2024 года перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт с армейцами на один сезон.

«Оправдался ли трансфер Пьянича? Однозначно. Когда в нынешних условиях приезжают звезды мирового уровня, это хорошо — не только для клуба и болельщиков, но и в целом для российского спорта. Эти звезды потом вернутся к себе на родину, будут общаться со своими друзьями и говорить: в России медведи по улицам не гуляют и никого не расстреливают», — приводит Sport24 слова Бабаева.

Также гендиректор ответил на вопрос о том, планирует ли ЦСКА сохранить Пьянича на следующий сезон.

«Пока не могу сказать. Со всеми ребятами, у которых истекают контракты, мы в конце сезона поговорим — и тогда определимся», — добавил он.

В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник провел 22 матча за ЦСКА во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Источник: Sport24
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Миралем Пьянич
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Роман Бабаев
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