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У «Ростова» сменится руководство и тренерский штаб, о решении объявят после суперфинала Кубка России

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц .
Фото ФК «Ростов»

Как стало известно «СЭ», руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, спортивный директор клуба Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков покинут клуб сразу после финального матча Кубка.

Одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки. Сам Чайка, как ожидается, будет иметь отношение к принятию важных решений в жизни клуба.

Чайка является президентом клуба «Чайка» из Песчанокопского, выступающего в первой лиге.

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«Ростов» набрал 38 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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