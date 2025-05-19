У «Ростова» сменится руководство и тренерский штаб, о решении объявят после суперфинала Кубка России

Как стало известно «СЭ», руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, спортивный директор клуба Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков покинут клуб сразу после финального матча Кубка.

Одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки. Сам Чайка, как ожидается, будет иметь отношение к принятию важных решений в жизни клуба.

Чайка является президентом клуба «Чайка» из Песчанокопского, выступающего в первой лиге.

«Ростов» набрал 38 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.