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Рыбус и Эдер пропустят матч с «Динамо» из-за перебора желтых карточек

19:50
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Два игрока «Локомотива» — Мачей Рыбус и Эдер — получили желтые карточки в первом тайме матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Для каждого футболиста это предупреждение стало четвертым в сезоне.

Таким образом, игроки пропустят матч следующего тура против московского «Динамо».

Сочи — Локомотив

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