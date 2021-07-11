Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Сочи»

20:40
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых над «Сочи» (4:0) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

— Была удачная игра с нашей стороны, — сказал Витория. — Просил команду сыграть организованно и компактно в обороне. Это удалось. Рад был это видеть. В атаке достаточно хорошо себя показали, использовали глубину поля. Выматывали соперника и забили два гола. Могли забивать еще больше. Во втором тайме произошли изменения, но мы также хорошо продолжили действовать в атаке. Особенно стоит отметить то, как убегали в контратаку. Хотел бы поблагодарить ребят, всем доволен.

Сегодня было много замен. Что касается выхода Зобнина, то нам нужен был игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества в центре поля. Роман прекрасно отвечает этим требованиям. Он находится в хорошей форме, может подключаться к атакам. Роман своим выходом решил проблемы, которые нам доставлял «Сочи» в центре поля.

Следующий матч «Спартак» проведет 14 июля против «Рубина».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 41770
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Похороны лепрекона. Макгрегор обещал, что Порье вынесут на носилках, — но вынесли его самого
«Спартак» — «Сочи»: Соболев довел счет до разгромного ударом в дальний угол из-за пределов штрафной
Италия — Англия, финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и время начала матча
Хавбек «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы