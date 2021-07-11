Руй Витория прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых над «Сочи» (4:0) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

— Была удачная игра с нашей стороны, — сказал Витория. — Просил команду сыграть организованно и компактно в обороне. Это удалось. Рад был это видеть. В атаке достаточно хорошо себя показали, использовали глубину поля. Выматывали соперника и забили два гола. Могли забивать еще больше. Во втором тайме произошли изменения, но мы также хорошо продолжили действовать в атаке. Особенно стоит отметить то, как убегали в контратаку. Хотел бы поблагодарить ребят, всем доволен.



Сегодня было много замен. Что касается выхода Зобнина, то нам нужен был игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества в центре поля. Роман прекрасно отвечает этим требованиям. Он находится в хорошей форме, может подключаться к атакам. Роман своим выходом решил проблемы, которые нам доставлял «Сочи» в центре поля.

Следующий матч «Спартак» проведет 14 июля против «Рубина».