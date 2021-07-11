Мелкадзе ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе после победы над «Сочи» (4:0) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

— Как оцените результаты игры?

— Хороший матч, выиграли. Когда побеждаешь, то всегда приятно. Подустали, конечно. Сейчас идут сборы, играем под нагрузками.

— Когда решится вопрос о вашем будущем в «Спартаке»?

— Вопрос о будущем скоро решится, наверное. Когда — не знаю. С главным тренером не говорили на эту тему

— Нет ощущения, что будет сложнее попадать в состав, когда вернутся все игроки из отпуска?

— Конечно, могу оказаться на банке. Не хочу это комментировать, это мое личное дело.

— Руй Витория — это ваш последний шанс закрепиться в «Спартаке»?

— Думаю, да.

— Если нет, то вы готовы уходить из клуба?

— Наверное, у меня все-таки год контракта остался. Об аренде речи идти не может. Это же просто нелогично.

— Есть ли настрой остаться или все будет так, как будет?

— У меня настрой прикладывать все силы.

— Наверняка есть масса других вариантов?

— Нет.

В сезоне-2020/21 Мелкадзе выступал за «Ахмат» на правах аренды. Форвард забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи в 24 матчах за грозненцев.