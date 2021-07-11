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Защитник «Сочи» Юрганов назвал сумасшедшими три гола «Спартака»

20:28
Футболисты «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Сочи» Игорь Юрганов оценил голы «Спартака» в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартак» — «Сочи»: все голы матча

— Не получилась игра в обороне, — сказал Юрганов. — Игроки новые, еще нет пока коммуникации. «Спартак» забил три сумасшедших гола. Могли вернуться в игру при счете 2:0, но подвела реализация. У них сейчас новый тренер, много техничных игроков. Они показали довольно слаженную игру. Четыре мяча, конечно, много.

«Сочи» уступил «Спартаку» со счетом 0:4. Следующий матч сочинцы проведут 14 июля против «Химок».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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