Защитник «Сочи» Юрганов назвал сумасшедшими три гола «Спартака»
20:28
Защитник «Сочи» Игорь Юрганов оценил голы «Спартака» в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.
— Не получилась игра в обороне, — сказал Юрганов. — Игроки новые, еще нет пока коммуникации. «Спартак» забил три сумасшедших гола. Могли вернуться в игру при счете 2:0, но подвела реализация. У них сейчас новый тренер, много техничных игроков. Они показали довольно слаженную игру. Четыре мяча, конечно, много.
«Сочи» уступил «Спартаку» со счетом 0:4. Следующий матч сочинцы проведут 14 июля против «Химок».
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