Руй Витория: «Хочу пожелать удачи в стыковых матчах Зобнину, Джикии и Бакаеву»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия (0:1) пожелал через стыковые матчи проигравшей команде попасть на турнир в Катаре.

Также он пожелала успехов сборной Португалии, которой сегодня предстоит сыграть с Сербией за первое место в группе A и прямой выход на ЧМ-2022.

Кроме того, португальский специалист поддержал игроков «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, Георгия Джикию и Зелимхана Бакаева.

«Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира. Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикии и Зелимхану Бакаеву. Вперед!», — написал Витория в Instagram.