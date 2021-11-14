«Крылья Советов» разгромили «Химки» в товарищеском матче
В Новогорске «Крылья Советов» провели товарищеский матч против «Химок». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу самарцев.
В первом тайме счет открыл Данил Липовой. Во второй половине игры самарцы смогли еще трижды поразить ворота соперника — дубль оформил Липовой, еще по голу на свой счет записали Дмитрий Цыпченко и Никита Чернов.
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