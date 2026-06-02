Асхабадзе покинет пост гендиректора «Факела» по семейным обстоятельствам

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что обратился к председателю совета по содействию в развитии клуба Александру Гусеву с просьбой не продлевать его контракт.

Соглашение 43-летнего функционера с «Факелом» рассчитано до 15 июня. Он занимает пост генерального директора клуба с июля 2019 года.

«Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба. Лично для меня «Факел» и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моем сердце», — заявил Асхабадзе.

По итогам сезона-2025/26 «Факел» с 68 очками занял второе место в Первой лиге и вышел в РПЛ.

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