Досудебное слушание по уголовным делам Промеса состоится 12 июня

Новое предварительное слушание по уголовным делам бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Апелляционном суде Амстердама пройдет 12 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юридическую фирму Knoops' advocaten, которая представляет интересы игрока.

Предыдущее досудебное заседание состоялось 18 марта.

В Нидерландах в отношении 34-летнего футболиста заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Он был экстрадирован из ОАЭ в конце июня 2025 года. Судебный процесс по существу стартует 30 ноября в Апелляционном суде Амстердама.

Ранее газета Telegraaf сообщала, что прокуратура Нидерландов требует взыскать с игрока 8 миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. Он провел 235 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 114 голов и отдав 59 голевых передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max