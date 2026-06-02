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Семин: «В Европе ни на одном стадионе даже близко нет таких комфортабельных лож, как в «Лужниках» и на «Динамо»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, в какую сумму обошелся для него самый дорогой билет на футбольный матч.

— Сколько вы заплатили четыре года назад, чтобы попасть на финал в Катаре?

— То ли полторы тысячи долларов, то ли две.

— За VIP-ложу?

— Нет, туда бы билет стоил тысяч пять. Для меня главное — сидеть не очень высоко. Да, оттуда четко просматривается рисунок игры, но я предпочитаю место пониже. В идеале — прямо за скамейкой запасных. Так лучше чувствуешь все, что происходит на поле.

— Рекордная сумма, которую отдали за билет на футбол?

— В прошлом году в Мюнхене — около пяти тысяч евро. Финал Лиги чемпионов «Интер» — «ПСЖ».

— Там-то был VIP?

— Да в Европе ни на одном стадионе даже близко нет таких комфортабельных лож, как в «Лужниках» на финале Кубка или на «Динамо»! Небо и земля!

— Да бросьте.

— Ну в самых дорогих ложах, наверное, что-то сопоставимое. А обычные — попроще. Как на «Сантьяго Бернабеу», куда меня пригласили пару лет назад. Тесно, многолюдно... В Стамбуле на Олимпийском стадионе VIP неплохой, но с нашими все равно не сравнить. А уж про итальянские арены и говорить нечего. Они все старенькие.

Юрий Семин.Юрий Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

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Юрий Семин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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