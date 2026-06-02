Семин: «В Европе ни на одном стадионе даже близко нет таких комфортабельных лож, как в «Лужниках» и на «Динамо»

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, в какую сумму обошелся для него самый дорогой билет на футбольный матч.

— Сколько вы заплатили четыре года назад, чтобы попасть на финал в Катаре?

— То ли полторы тысячи долларов, то ли две.

— За VIP-ложу?

— Нет, туда бы билет стоил тысяч пять. Для меня главное — сидеть не очень высоко. Да, оттуда четко просматривается рисунок игры, но я предпочитаю место пониже. В идеале — прямо за скамейкой запасных. Так лучше чувствуешь все, что происходит на поле.

— Рекордная сумма, которую отдали за билет на футбол?

— В прошлом году в Мюнхене — около пяти тысяч евро. Финал Лиги чемпионов «Интер» — «ПСЖ».

— Там-то был VIP?

— Да в Европе ни на одном стадионе даже близко нет таких комфортабельных лож, как в «Лужниках» на финале Кубка или на «Динамо»! Небо и земля!

— Да бросьте.

— Ну в самых дорогих ложах, наверное, что-то сопоставимое. А обычные — попроще. Как на «Сантьяго Бернабеу», куда меня пригласили пару лет назад. Тесно, многолюдно... В Стамбуле на Олимпийском стадионе VIP неплохой, но с нашими все равно не сравнить. А уж про итальянские арены и говорить нечего. Они все старенькие.

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