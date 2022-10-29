Пименов: «Пашинина и Лоськова можно приравнять к Семину»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в комментарии «СЭ» оценил работу исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива» Андрея Федорова.

«Пока хорошо идет. Две победы, одно поражение. Приглашение Лоськова и Пашинина? Правильно сказали — вернули на свое место. Легенды, которые были хороши на поле и на тренерской скамейке, очень нужны команде. Это возвращение значит, что в «Локомотиве» и с тренерским штабом все было не очень хорошо. Лоськов и Пашинин должны быть в команде. Неизвестно, на сколько они вернулись, так как новый тренер может пригласить своих помощников. Но таких людей, как Пашинина и Лоськова, можно приравнять к Семину», — сказал Пименов «СЭ».

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет на «РЖД Арене» 29 октября. Начало — в 19.00 мск.

Армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.