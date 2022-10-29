Агент Кучаева объяснил отсутствие игрока в заявке на матч против «Локомотива»
Агента Константина Кучаева Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему футболист не попал в заявку ЦСКА на матч 15-го тура РПЛ против «Локомотива».
«У Кости повреждение задней поверхности бедра, поэтому он пропускает матч. О сроках восстановления пока не знаем», — сказал Клюев «СЭ».
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 21.00 по московскому времени.
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|29
|
3
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|15
|7
|5
|3
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|26
|
4
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|14
|7
|5
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|28-15
|26
|
5
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|14
|7
|5
|2
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|26
|
6
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|14
|7
|3
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|24
|
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|7
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|
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|7
|1
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|22
|
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|14
|6
|2
|6
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|20
|
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|8
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|
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|
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|4
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|
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|15
|1
|9
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|
14
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|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
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|15
|2
|3
|10
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|9
|
16
|Торпедо
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|1
|3
|10
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30 тур
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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