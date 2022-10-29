Агент Кучаева объяснил отсутствие игрока в заявке на матч против «Локомотива»

Агента Константина Кучаева Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему футболист не попал в заявку ЦСКА на матч 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

«У Кости повреждение задней поверхности бедра, поэтому он пропускает матч. О сроках восстановления пока не знаем», — сказал Клюев «СЭ».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 21.00 по московскому времени.