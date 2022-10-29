«Локомотив» — ЦСКА: Марадишвили и Тикнизян выйдут в старте, Дивеев попал в запас
«Локомотив» и ЦСКА объявили составы команд на матч 15-го тура РПЛ.
В стартовый состав железнодорожников попали защитник Наир Тикнизян и полузащитник Константин Марадишвили, которые являются воспитанниками ЦСКА. Оба футболиста перешли в «Локомотив» летом 2021 года.
У армейцев с первых минут выйдет 18-летний защитник Матвей Лукин. Еще один защитник красно-синих Игорь Дивеев попал в список запасных. Несмотря на то, что футболист еще не восстановился от перелома большеберцовой кости, он решил поддержать команду в дерби.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Тикнизян, Магкеев, Карпукас, Марадишвили, Миранчук, Камано, Изидор.
Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Митай, Мампаси, Кузьмичев, Педриньо, Куликов, Керк, Раконьяц.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ушаков, Гайч, Щенников, Яковлев, Каптилович, Дивеев, Ермаков, Заболотный.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 19.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2