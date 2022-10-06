Руководство «Динамо» поддержало Йокановича после трех поражений в РПЛ подряд

Руководство «Динамо» поддержало главного тренера клуба Славишу Йокановича.

«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо», — цитирует «РБ Спорт» источник. — Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию. Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов, и отставки избежать не удастся».

«Динамо» проиграло последние три матча в РПЛ. После 11 туров бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с ЦСКА 8 октября.