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6 октября, 19:11

Осинькин о готовности Горшкова выйти на поле: «Перед игрой со «Спартаком» решим — здоров он или нет»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья защитника самарского клуба Юрия Горшкова в преддверии матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Сейчас мы проводим обследование. Пока Юрий не тренируется. Перед игрой со «Спартаком» решим — здоров он или нет. Сейчас мы не знаем», — цитирует Осинькина Sport24.

На 20-й минуте матча с «Краснодаром» Горшков был заменен из-за травмы (0:0).

Команда Осинькина сыграет с красно-белыми 9 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-06-osinkin-o-sostoyanii-gorshkova-pered-igroy-so-spartakom-reshim-zdorov-on-ili-net
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