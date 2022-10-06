Осинькин о готовности Горшкова выйти на поле: «Перед игрой со «Спартаком» решим — здоров он или нет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья защитника самарского клуба Юрия Горшкова в преддверии матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Сейчас мы проводим обследование. Пока Юрий не тренируется. Перед игрой со «Спартаком» решим — здоров он или нет. Сейчас мы не знаем», — цитирует Осинькина Sport24.

На 20-й минуте матча с «Краснодаром» Горшков был заменен из-за травмы (0:0).

Команда Осинькина сыграет с красно-белыми 9 октября.