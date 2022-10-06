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6 октября, 18:39

Агент защитника «Ростова» Прохина не беспокоится по поводу недостатка игрового времени игрока

Руслан Минаев
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Агент защитника «Ростова» Данилы Прохина Василий Голяна не беспокоится по поводу недостатка игрового времени игрока.

«Абсолютно нет никаких переживаний! Данила уже сделал правильные выводы из всего происходящего. Я уверен, что в самых ближайших матчах он опять появится в стартовом составе «Ростова» и будет показывать свои лучшие качества», — цитирует Голяну «РБ Спорт».

Контракт 21-летнего Прохина с «Ростовом» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету защитника 6 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-prohina-danilu-ne-ustraivaet-ny-neshnyaya-situatsiya-v-rostove-no-arendu-ne-rassmatrivaem/
Данила Прохин
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