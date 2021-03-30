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Руководство ЦСКА обсудит с Оличем его контракт с клубом

14:36
Ивица Олич. Фото ПФК ЦСКА
Ивица Олич. Фото ПФК ЦСКА
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Как стало известно «СЭ», сегодня 30 марта, состоится разговор между председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным и хорватским тренером Ивицой Оличем, который до сих пор не подписал контракт с московским клубом.

Разговор будет касаться соглашения тренера с командой. Олич не согласен с одним пунктом контракта. Скорее всего, стороны договорятся уже сегодня и завтра, 31 марта, соглашение будет заключено.

Напомним, ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером команды 23 марта.

(Максим Аллназаров)

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