Руководство ЦСКА обсудит с Оличем его контракт с клубом

Как стало известно «СЭ», сегодня 30 марта, состоится разговор между председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным и хорватским тренером Ивицой Оличем, который до сих пор не подписал контракт с московским клубом.

Разговор будет касаться соглашения тренера с командой. Олич не согласен с одним пунктом контракта. Скорее всего, стороны договорятся уже сегодня и завтра, 31 марта, соглашение будет заключено.

Напомним, ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером команды 23 марта.

(Максим Аллназаров)