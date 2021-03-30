«Спартак» предложит Джикии продлить контракт до 2026 года
14:51
Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложит капитану команды Георгию Джикии новый контракт.
Сообщается, что московский клуб готов заключить с 27-летним игроком соглашение, рассчитанное до 2026 года с повышением зарплаты. Нынешний контракт футболиста со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
Защитник выступает в московском клубе с конца 2016 года. В составе красно-белых Джикия стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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