«Спартак» предложит Джикии продлить контракт до 2026 года

Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложит капитану команды Георгию Джикии новый контракт.

Сообщается, что московский клуб готов заключить с 27-летним игроком соглашение, рассчитанное до 2026 года с повышением зарплаты. Нынешний контракт футболиста со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

Защитник выступает в московском клубе с конца 2016 года. В составе красно-белых Джикия стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.