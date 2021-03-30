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«Спартак» предложит Джикии продлить контракт до 2026 года

14:51
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложит капитану команды Георгию Джикии новый контракт.

Сообщается, что московский клуб готов заключить с 27-летним игроком соглашение, рассчитанное до 2026 года с повышением зарплаты. Нынешний контракт футболиста со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

Защитник выступает в московском клубе с конца 2016 года. В составе красно-белых Джикия стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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