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Вендел рассказал об адаптации в «Зените»

12:46
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Полузащитник «Зенита» Вендел 29 марта в интервью Globo рассказал об адаптации в российском клубе.

«В первое время после перехода всегда непросто привыкнуть к новым условиям — как физически, так и тактически. Но сейчас, когда адаптация прошла, я чувствую себя превосходно и отвечаю своей игрой на поле — думаю, это мой лучший момент здесь, в России. Взаимопонимание с партнерами у нас на высочайшем уровне», — заявил Вендел.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 23-летний бразилец провел 10 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал две результативные передачи.

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