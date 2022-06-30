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Сегодня, 12:05

В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о будущем полузащитников Алекса Крала и Гуса Тиля в московском клубе.

— Лука Каттани объявлял, что в команду должны вернуться Гус Тиль и Алекс Крал, чьи арендные соглашения истекли. Есть ли понимание по ним? Будут ли они пользоваться опцией ФИФА?

— И по одному, и по второму — все в ближайшее время появится на официальных ресурсах.

Напомним, что 24-летний Крал провел сезон-2021/22 в «Вест Хэме», за который забил один мяч в 13 матчах во всех турнирах. 24-летний Тил в прошедшем сезоне играл за «Фейеноорд». На его счету 21 гол и пять передач в 49 играх.

Алекс Крал
Гус Тил
Футбол
РПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
6
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