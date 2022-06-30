В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о будущем полузащитников Алекса Крала и Гуса Тиля в московском клубе.

— Лука Каттани объявлял, что в команду должны вернуться Гус Тиль и Алекс Крал, чьи арендные соглашения истекли. Есть ли понимание по ним? Будут ли они пользоваться опцией ФИФА?

— И по одному, и по второму — все в ближайшее время появится на официальных ресурсах.