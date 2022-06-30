В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о будущем полузащитников Алекса Крала и Гуса Тиля в московском клубе.
— Лука Каттани объявлял, что в команду должны вернуться Гус Тиль и Алекс Крал, чьи арендные соглашения истекли. Есть ли понимание по ним? Будут ли они пользоваться опцией ФИФА?
— И по одному, и по второму — все в ближайшее время появится на официальных ресурсах.
Напомним, что 24-летний Крал провел сезон-2021/22 в «Вест Хэме», за который забил один мяч в 13 матчах во всех турнирах. 24-летний Тил в прошедшем сезоне играл за «Фейеноорд». На его счету 21 гол и пять передач в 49 играх.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
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Динамо – Ростов
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