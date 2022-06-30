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«Спартак»: «Если бы Николсон тренировался в футболке ЦСКА, мы бы спросили, а по поводу майки «Урала» — без проблем»

В «Спартаке» отреагировали на то, что форвард команды Николсон тренировался в форме «Урала»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о первой тренировке команды под руководством Гильермо Абаскаля и отреагировал на то, что форвард красно-белых Шамар Николсон тренировался в футболке «Урала», когда находился в расположении сборной Ямайки.

— Прошла первая неделя с небольшим под руководством нового тренера. Расскажите, как в целом проходят тренировки в Тарасовке, как команда, понимает ли она уже все требования Абаскаля?

— Тренировки хорошо проходят, вы могли видеть часть из того, что здесь происходит, в наших видео. Более подробно о тренировочном процессе спросите сейчас у тренера, если он будет вам рассказывать.

— Шамар Николсон выложил видео, где он тренируется в футболке «Урала». Вы уже донесли до него, что нужно тренироваться в другой форме?

— Какие проблемы? Он поменялся с игроком «Урала» майками. Спартаковскую форму он бережет для официальных матчей, так что нет проблем, он же не в футболке ЦСКА тренируется.

— За футболку ЦСКА или «Зенита» был бы штраф?

— За ЦСКА мы бы спросили, а по поводу «Урала» — никаких проблем.

Ранее Зеленов сообщил, что Николсон и Мартинс вернутся в «Спартак» из отпуска на следующей неделе.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Шамар Николсон
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