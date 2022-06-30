«Спартак»: «Если бы Николсон тренировался в футболке ЦСКА, мы бы спросили, а по поводу майки «Урала» — без проблем»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о первой тренировке команды под руководством Гильермо Абаскаля и отреагировал на то, что форвард красно-белых Шамар Николсон тренировался в футболке «Урала», когда находился в расположении сборной Ямайки.
— Прошла первая неделя с небольшим под руководством нового тренера. Расскажите, как в целом проходят тренировки в Тарасовке, как команда, понимает ли она уже все требования Абаскаля?
— Тренировки хорошо проходят, вы могли видеть часть из того, что здесь происходит, в наших видео. Более подробно о тренировочном процессе спросите сейчас у тренера, если он будет вам рассказывать.
— Шамар Николсон выложил видео, где он тренируется в футболке «Урала». Вы уже донесли до него, что нужно тренироваться в другой форме?
— Какие проблемы? Он поменялся с игроком «Урала» майками. Спартаковскую форму он бережет для официальных матчей, так что нет проблем, он же не в футболке ЦСКА тренируется.
— За футболку ЦСКА или «Зенита» был бы штраф?
— За ЦСКА мы бы спросили, а по поводу «Урала» — никаких проблем.
Ранее Зеленов сообщил, что Николсон и Мартинс вернутся в «Спартак» из отпуска на следующей неделе.
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|Зенит
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|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
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8
|Кр. Советов
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9
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10
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11
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12
|Урал
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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