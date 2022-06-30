Зиньковский: «В «Спартаке» меня хорошо приняли. Нравится работать с Абаскалем, начинаю его понимать»
Новичок «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от первых дней в составе красно-белых.
— Ваш первый день в «Спартаке», какие у вас ощущения?
—Клуб принял меня хорошо. Новый главный тренер, новая команда. Потихоньку привыкаю, ребята активно помогают мне. Мы пробуем играть в комбинационный футбол. Начинаю привыкать ко всему в «Спартаке».
— Как вам работа с Абаскалем?
— Он довольно эмоционален. В целом, как и все испанцы. Видно, что хороший, качественный тренер. Мне нравится работать под его руководством. Я начинаю его понимать.
— Зарема сказала, что в последний раз болельщики так радовались возвращению Промеса. Что вы думаете об этом?
— Это приятно. Хорошо, когда болельщики радуются. В последний раз они радовались победе в Кубке. Надеемся и делаем все, чтобы порадовать их вновь — победой в Суперкубке.
— Как вы приняли решение перейти в «Спартак»?
— У меня дедушка болел за «Спартак». Были у меня еще варианты для перехода? Да, но «Зенита» в этом списке не было.
Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 23 июня. 26-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца мая 2027 года.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -