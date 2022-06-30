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Зиньковский: «В «Спартаке» меня хорошо приняли. Нравится работать с Абаскалем, начинаю его понимать»

Зиньковский поделился впечатлениями от первых дней после перехода в «Спартак»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от первых дней в составе красно-белых.

— Ваш первый день в «Спартаке», какие у вас ощущения?

—Клуб принял меня хорошо. Новый главный тренер, новая команда. Потихоньку привыкаю, ребята активно помогают мне. Мы пробуем играть в комбинационный футбол. Начинаю привыкать ко всему в «Спартаке».

— Как вам работа с Абаскалем?

— Он довольно эмоционален. В целом, как и все испанцы. Видно, что хороший, качественный тренер. Мне нравится работать под его руководством. Я начинаю его понимать.

— Зарема сказала, что в последний раз болельщики так радовались возвращению Промеса. Что вы думаете об этом?

— Это приятно. Хорошо, когда болельщики радуются. В последний раз они радовались победе в Кубке. Надеемся и делаем все, чтобы порадовать их вновь — победой в Суперкубке.

— Как вы приняли решение перейти в «Спартак»?

— У меня дедушка болел за «Спартак». Были у меня еще варианты для перехода? Да, но «Зенита» в этом списке не было.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 23 июня. 26-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца мая 2027 года.

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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