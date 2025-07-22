«Рубин» — «Зенит»: дата и время начала матча РПЛ

«Рубин» и «Зенит» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России

«Рубин» и «Зенит» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 июля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Рубин» — «Зенит» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

В чемпионате России сезона-2024/25 «Зенит» победил «Рубин» в обоих матчах со счетом 4:0. Петербуржцы финишировали на второй строчке турнирной таблицы, набрав 66 очков, а казанцы заняли седьмое место с 45 очками.