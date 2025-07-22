«Сочи» арендовал защитника «Зенита» Волкова

Защитник «Зенита» Сергей Волков на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года. В сентябре 2024 года 22-летний защитник получил разрыв передней крестообразной связки колена. Он успел провести за сине-бело-голубых 6 матчей и не отличался результативными действиями.