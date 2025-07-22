«Ахмат» купил иранского защитника Заре

Защитник иранского клуба «Гол Гохар Сирджан» Мехди Заре стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.

22-летний иранец выступал за «Гол Гохар» с лета 2024 года. Он провел 25 матчей за команду и не отличался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее «Ахмат» летом подписал еще одного защитника «Гол Гохара» Усмана Ндонга.