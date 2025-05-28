«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы на первый стыковой матч за место в РПЛ

Стали известны стартовые составы на первый переходной матч между «Уралом» и «Ахматом» за место в РПЛ в следующем сезоне.

Игра пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Урал»: Мамин Ал., Малькевич, Филипенко, Бегич, Бевеев, Железнов, Бондарев, Сунгатулин, Ишков, Егорычев, Секулич.

Запасные: Щербицкий, Маргасов, Бессмертный, Мамин Ар., Чудин, Аюпов, Морозов, Мосин, Марков, Воронов.

«Ахмат»: Ульянов, Гогличидзе, Ибишев, Шатара, Адамов, Исмаэл, Камилов, Садулаев, Зорин, Тодорович, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Магомедов, Богосавац, Жиров, Уциев, Диванович, Бериша, Родриго, Талал, Самородов, Якуев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.