«Рубин» — «Краснодар»: Боселли сравнял счет перед перерывом

«Краснодар» сравнял счет в матче 1-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:1.

На 45+6-й минуте отличился Хуан Боселли, который со штрафного пробил сквозь стенку.

На 18-й минуте матча защитник казанцев Илья Рожков попал локтем в лицо Боселли и разбил тому нос. За это футболист «Рубина» был удален с поля.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».