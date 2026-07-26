«Рубин» — «Краснодар»: ничья после первого тайма, казанцы играют в меньшинстве

«Рубин» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме матча 1-го тура чемпионата России — 1:1.

На 12-й минуте Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперед. На 45+6-й минуте счет сравнял Хуан Боселли.

Казанцы на 18-й минуте остались в меньшинстве: главный арбитр Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов удалил Илью Рожкова за удар локтем в лицо Боселли.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».