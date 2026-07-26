Джикия о пропущенном голе от «Ахмата»: «Рикошет. Обидно, что не добились положительного результата»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Ахматом» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Железнодорожники пропустили единственный гол на 83-й минуте — после удара форварда грозненцев Эральда Максути мяч влетел в сетку, отрикошетив от Джикии.

«Результат? Вышло смазанно. Обидно, что гол залетел через рикошет, не добились положительного результата. Случилось так, как случилось. Еще не смотрел повтор. Позже это сделаю. Будем разбираться завтра, делать выводы. Сейчас не хотелось бы давать оценки», — сказал Джикия.

Во 2-м туре РПЛ-2026/27 «Локомотив» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо».