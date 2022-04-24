«Рубин» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Рубин» принимает тульский «Арсенал» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Мусаев, Самошников и Лисакович.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Кайнов и Деспотович.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Арсенал».

«Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 16-й строчке с 21 баллом.