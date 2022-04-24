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Александр Шикунов: «Ростов» выдал серию, а «Спартак» пока не сыграл два подряд матча хорошо»

Шикунов считает, что «Спартак» пока не сыграл два подряд матча хорошо, в отличии от «Ростова»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ростова».
Фото ФК &quot;Ростов&quot;

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов считает, что у дончан есть некоторое преимущество над красно-белыми в матче 26-го тура РПЛ.

— Как вам «Спартак» в дерби с ЦСКА? — первый вопрос Шикунову.

— Несмотря на победу, вопросов по игре «Спартака» очень много. Хотя против ЦСКА красно-белые сыграли, конечно, качественнее, чем с «Рубином». Теперь предстоит очень интересный и непредсказуемый матч.

 
Александр Соболев во&nbsp;время верховой борьбы с&nbsp;защитниками &laquo;Ростова&raquo;. «Не вижу, в чем «Спартак» превосходит «Ростов». Спонтанные навесы, вся острота от Бакаева». Интервью Шикунова

— Почему непредсказуемый?

— Георгич (Валерий Карпин. — Прим. «СЭ») раньше работал в «Спартаке». У «Ростова» сейчас очень хорошая серия — три победы подряд. У красно-белых мы таких серий по весне что-то не видим. Сначала уступили ЦСКА — все сникли. Потом одолели «Динамо». Дальше — поражения от «Краснодара», «Локомотива»... У красно-белых нет стабильности. Они какие-то дерганые. Игра на игру не приходится. Сейчас взяли верх над армейцами в Кубке, но как они будут выглядеть против «Ростова»? Вопрос. Повторю свою мысль: команда Ваноли еще не провела два матча подряд великолепно. Хотя бы даже по результату. Про игру я молчу — ее пока нет. Так что нас ждет увлекательная встреча. Большой праздник, Пасха. В Ростове-на-Дону его очень любят — казачий регион. Придет много болельщиков. Вывеска великолепная! У «Ростова» даже есть некоторое преимущество.

— Какое?

— Дончане не играли матч на Кубок, планомерно готовились к «Спартаку». А подопечные Ваноли, конечно, много сил отдали в дерби с армейцами. Хватит ли им теперь эмоций?

24.04.2022 | Ростов — Спартак

 

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
0
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«Рубин» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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