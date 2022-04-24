Александр Шикунов: «Ростов» выдал серию, а «Спартак» пока не сыграл два подряд матча хорошо»
Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов считает, что у дончан есть некоторое преимущество над красно-белыми в матче 26-го тура РПЛ.
— Как вам «Спартак» в дерби с ЦСКА? — первый вопрос Шикунову.
— Несмотря на победу, вопросов по игре «Спартака» очень много. Хотя против ЦСКА красно-белые сыграли, конечно, качественнее, чем с «Рубином». Теперь предстоит очень интересный и непредсказуемый матч.
— Почему непредсказуемый?
— Георгич (Валерий Карпин. — Прим. «СЭ») раньше работал в «Спартаке». У «Ростова» сейчас очень хорошая серия — три победы подряд. У красно-белых мы таких серий по весне что-то не видим. Сначала уступили ЦСКА — все сникли. Потом одолели «Динамо». Дальше — поражения от «Краснодара», «Локомотива»... У красно-белых нет стабильности. Они какие-то дерганые. Игра на игру не приходится. Сейчас взяли верх над армейцами в Кубке, но как они будут выглядеть против «Ростова»? Вопрос. Повторю свою мысль: команда Ваноли еще не провела два матча подряд великолепно. Хотя бы даже по результату. Про игру я молчу — ее пока нет. Так что нас ждет увлекательная встреча. Большой праздник, Пасха. В Ростове-на-Дону его очень любят — казачий регион. Придет много болельщиков. Вывеска великолепная! У «Ростова» даже есть некоторое преимущество.
— Какое?
— Дончане не играли матч на Кубок, планомерно готовились к «Спартаку». А подопечные Ваноли, конечно, много сил отдали в дерби с армейцами. Хватит ли им теперь эмоций?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0