Александр Шикунов: «Ростов» выдал серию, а «Спартак» пока не сыграл два подряд матча хорошо»

Шикунов считает, что «Спартак» пока не сыграл два подряд матча хорошо, в отличии от «Ростова»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов считает, что у дончан есть некоторое преимущество над красно-белыми в матче 26-го тура РПЛ.

— Как вам «Спартак» в дерби с ЦСКА? — первый вопрос Шикунову.

— Несмотря на победу, вопросов по игре «Спартака» очень много. Хотя против ЦСКА красно-белые сыграли, конечно, качественнее, чем с «Рубином». Теперь предстоит очень интересный и непредсказуемый матч.

— Почему непредсказуемый?

— Георгич (Валерий Карпин. — Прим. «СЭ») раньше работал в «Спартаке». У «Ростова» сейчас очень хорошая серия — три победы подряд. У красно-белых мы таких серий по весне что-то не видим. Сначала уступили ЦСКА — все сникли. Потом одолели «Динамо». Дальше — поражения от «Краснодара», «Локомотива»... У красно-белых нет стабильности. Они какие-то дерганые. Игра на игру не приходится. Сейчас взяли верх над армейцами в Кубке, но как они будут выглядеть против «Ростова»? Вопрос. Повторю свою мысль: команда Ваноли еще не провела два матча подряд великолепно. Хотя бы даже по результату. Про игру я молчу — ее пока нет. Так что нас ждет увлекательная встреча. Большой праздник, Пасха. В Ростове-на-Дону его очень любят — казачий регион. Придет много болельщиков. Вывеска великолепная! У «Ростова» даже есть некоторое преимущество.

— Какое?

— Дончане не играли матч на Кубок, планомерно готовились к «Спартаку». А подопечные Ваноли, конечно, много сил отдали в дерби с армейцами. Хватит ли им теперь эмоций?