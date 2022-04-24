«Химки» — «Крылья Советов»: стартовый состав на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ, который состоится 24 апреля в 14:00 по московскому времени.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.

Запасные: Генералов, Филин, Мамаев, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.

В текущем сезоне «Химки» набрали 25 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция.