«Рубин» и «Акрон» сыграют в 16-м туре чемпионата России в пятницу, 22 ноября. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется за 10 минут до стартового свистка, покажет сайт matchtv.ru (на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Акрон» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 15 туров чемпионата России казанцы занимают 7-е место в таблице с 19 очками, в предыдущем матче их соперником был «Краснодар» (1:1). У «Акрона» — 16 очков и 9-я строчка, в последнем туре первого круга тольяттинцы проиграли «Спартаку» (0:4).