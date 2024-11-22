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«Рубин» — «Акрон»: время начала и где смотреть матч РПЛ онлайн

Матч 16-го тура РПЛ «Рубин» — «Акрон» пройдет 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Рубин» и «Акрон» сыграют в 16-м туре чемпионата России в пятницу, 22 ноября. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется за 10 минут до стартового свистка, покажет сайт matchtv.ru (на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Акрон» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
22 нояб, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Акрон

После 15 туров чемпионата России казанцы занимают 7-е место в таблице с 19 очками, в предыдущем матче их соперником был «Краснодар» (1:1). У «Акрона» — 16 очков и 9-я строчка, в последнем туре первого круга тольяттинцы проиграли «Спартаку» (0:4).

РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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