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Сегодня, 03:21

Тукманов: «Будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов в разговоре с Legalbet предложил расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 20 команд.

«Считаю, будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд. Не исключаю такой вариант. Международных матчей мало, поэтому можно внутренним чемпионатом это компенсировать. Сейчас в Первой лиге высокая конкуренция, 5-6 команд реально претендуют на выход в РПЛ.

Перед сезоном владельцы клубов отдают гарантийные письма в РФС, что они будут выполнять все требования для участников соревнований. В этом ничего нового нет. Была история с «Тамбовом», ситуации бывают разные, может поменяться губернатор, но это было все-таки исключение из правил. Я бы не боялся этого», — цитирует Legalbet Тукманова.

В российской премьер-лиге (РПЛ) выступают 16 клубов. В Первой лиге (ФНЛ) играют 18 команд.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
Александр Тукманов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Спартак – Локомотив
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