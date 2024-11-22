Пономарев считает, что Батракова слишком рано начали хвалить

Экс-футболист сборной России Владимир Пономарев заявил, что специалисты рано стали хвалить полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова

«Рановато мы о нем заговорили, многие его уже возвели на какой-то пьедестал. Напрасно мы это делаем, еще возомнит о себе многое. Он неплохой парень, но ему нужно еще очень много работать над собой и своей психикой. Многие молодые футболисты уже получают колоссальные деньги. Это нарушает психику, а она у него еще до конца не сформирована. Он еще маленький, ему всего 19 лет. Да, он забил гол в матче против Брунея, а с Сирией уже не вывез. Я его совсем не заметил в этой игре. Надо всегда быть собой недовольным и стремиться стать сильнее. А если человека все устраивает, то это конец», — приводит слова Пономарева РИА Новости.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.