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Пономарев считает, что Батракова слишком рано начали хвалить

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Владимир Пономарев заявил, что специалисты рано стали хвалить полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова

«Рановато мы о нем заговорили, многие его уже возвели на какой-то пьедестал. Напрасно мы это делаем, еще возомнит о себе многое. Он неплохой парень, но ему нужно еще очень много работать над собой и своей психикой. Многие молодые футболисты уже получают колоссальные деньги. Это нарушает психику, а она у него еще до конца не сформирована. Он еще маленький, ему всего 19 лет. Да, он забил гол в матче против Брунея, а с Сирией уже не вывез. Я его совсем не заметил в этой игре. Надо всегда быть собой недовольным и стремиться стать сильнее. А если человека все устраивает, то это конец», — приводит слова Пономарева РИА Новости.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Источник: РИА Новости
Алексей Батраков
Владимир Пономарев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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