«Рубин» примет «Ахмат» в 16-м туре чемпионата России в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире матч казанцев и грозненцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 15 турах РПЛ «Рубин» набрал 20 очков, «Ахмат» — 16. Перед ноябрьским перерывом в чемпионате казанцы сыграли вничью с «Пари НН» — 0:0, а грозненцы проиграли «Спартаку» — 1:2.