«Рубин» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Рубин» примет «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России
«Рубин» примет «Ахмат» в 16-м туре чемпионата России в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч казанцев и грозненцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
В 15 турах РПЛ «Рубин» набрал 20 очков, «Ахмат» — 16. Перед ноябрьским перерывом в чемпионате казанцы сыграли вничью с «Пари НН» — 0:0, а грозненцы проиграли «Спартаку» — 1:2.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
