Ролан Гусев: «Стать главным тренером на постоянной основе — это мечта любого коренного динамовца»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о желании возглавить команду на постоянной основе.

— Стало ли неожиданным для вас уже второе за последние полгода назначение исполняющим обязанности главного тренера?

— Это всегда неожиданно. Когда пошли плохие результаты и началась шумиха, мы понимали, что может быть все, что угодно.

Наверное, стать главным тренером на постоянной основе и надолго — это мечта любого коренного динамовца. Я вырос в динамовской академии и как игрок состоялся тоже здесь. Поэтому остаться здесь работать тренером — это мечта, — цитирует Гусева пресс-служба клуба.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина в ноябре. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.