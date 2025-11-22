Футбол
Сегодня, 16:33

И.о. главного тренера «Спартака» Романов ответил на вопрос о волнении перед матчем с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

«Самая волнительная неделя в жизни? В жизни много волнительных недель. Случилось так, как случилось. Мы понимаем, что это футбол. Времени на раскачку у нас не было. Понимали, что уже скоро дерби, поэтому сразу приступили к работе. Достаточно объемная была неделя. Много было индивидуальных занятий, нужно было познакомиться поближе, чтобы футболисты меня больше узнали, особенно иностранцы. Затем мы внесли некоторые коррективы в тренировочный процесс.

Футбол всегда сопряжен со стрессом, но больше это было интересно. Воспринималось как интересный экспириенс.

Безусловно, ломать ничего не нужно, учитывая, что достаточно короткий промежуток времени у нас был на подготовку. Мы подтянули определенные моменты. Что именно? Увидите, зачем я буду раскрывать. Мы определенные тактические моменты улучшили, маленькие детали, не более того. В основном мы воздействовали на психологию, на то, чтобы сплотить коллектив перед важной игрой», — сказал Романов в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Вадим Романов
