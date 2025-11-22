И.о. главного тренера «Спартака» Романов ответил на вопрос о волнении перед матчем с ЦСКА
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
«Самая волнительная неделя в жизни? В жизни много волнительных недель. Случилось так, как случилось. Мы понимаем, что это футбол. Времени на раскачку у нас не было. Понимали, что уже скоро дерби, поэтому сразу приступили к работе. Достаточно объемная была неделя. Много было индивидуальных занятий, нужно было познакомиться поближе, чтобы футболисты меня больше узнали, особенно иностранцы. Затем мы внесли некоторые коррективы в тренировочный процесс.
Футбол всегда сопряжен со стрессом, но больше это было интересно. Воспринималось как интересный экспириенс.
Безусловно, ломать ничего не нужно, учитывая, что достаточно короткий промежуток времени у нас был на подготовку. Мы подтянули определенные моменты. Что именно? Увидите, зачем я буду раскрывать. Мы определенные тактические моменты улучшили, маленькие детали, не более того. В основном мы воздействовали на психологию, на то, чтобы сплотить коллектив перед важной игрой», — сказал Романов в эфире «Матч Премьер».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2