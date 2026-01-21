«РТ-Капитал» уведомил «Крылья Советов» о намерении признать клуб банкротом

«РТ-Капитал» уведомил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом «Крыльев Советов», сообщается на сайте «Федресурс».

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала».

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 миллиона рублей.

По состоянию на 20 января «Крылья Советов» должны выплатить 519 миллионов рублей, в том числе 454 миллионов рублей основного долга и 64,9 миллиона рублей исполнительского сбора.

В начале декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что почти весь долг будет отдан клубом до конца года.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.