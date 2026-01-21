«РТ-Капитал» уведомил «Крылья Советов» о намерении признать клуб банкротом
«РТ-Капитал» уведомил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом «Крыльев Советов», сообщается на сайте «Федресурс».
1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала».
30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 миллиона рублей.
По состоянию на 20 января «Крылья Советов» должны выплатить 519 миллионов рублей, в том числе 454 миллионов рублей основного долга и 64,9 миллиона рублей исполнительского сбора.
В начале декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что почти весь долг будет отдан клубом до конца года.
«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0