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21 января, 19:51

«РТ-Капитал» уведомил «Крылья Советов» о намерении признать клуб банкротом

Анастасия Пилипенко
«РТ-Капитал» уведомил «Крылья Советов» о намерении признать клуб банкротом.
Фото ФК «Крылья Советов»

«РТ-Капитал» уведомил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом «Крыльев Советов», сообщается на сайте «Федресурс».

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала».

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 миллиона рублей.

По состоянию на 20 января «Крылья Советов» должны выплатить 519 миллионов рублей, в том числе 454 миллионов рублей основного долга и 64,9 миллиона рублей исполнительского сбора.

В начале декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что почти весь долг будет отдан клубом до конца года.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.

С &laquo;Крыльев Советов&raquo; могут взыскать долг в&nbsp;1 миллиард рублей.«Крылья Советов» в беде: с клуба принудительно взыщут почти 1 миллиард рублей. Что делать?

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В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не станет банкротом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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