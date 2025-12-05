Федорищев заявил, что «Крылья Советов» отдадут долг до конца года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал дело о долгах «Крыльев Советов».

«Долг копился 10 лет, он был взят и системно не отдавался. Долг будет отдан клубом, причем здесь мы планируем до конца года если не весь, то большую часть отдать, скорее всего, весь. Это не повлияет никак на дальнейшие спортивные результаты, потому что это всего лишь финансовый показатель», — сказал губернатор на прямой линии.

1 декабря судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении самарского клуба на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября. Сумма долга клуба составляет 928 миллионов 347,8 тысячи рублей.

В июле Арбитражный суд Москвы по иску компании «РТ-Капитал», входящей в состав государственной корпорации «Ростех», постановил взыскать более 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов». Клуб предлагал мировое соглашение на условиях погашения долга до конца 2026 года, но истец потребовал выплаты в этом году.

Деньги были одолжены «Крыльям Советов» еще 14 лет назад. Решение о взыскании задолженности в судебном порядке было принято, поскольку клуб с 2016 года перестал выполнять взятые на себя обязательства.