В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не станет банкротом

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» информацию о намерении компании «РТ-Капитал» признать самарский клуб банкротом.

В среду, 21 января, появилась информация о том, что «РТ-Капитал» через суд уведомил самарцев о намерении признать клуб несостоятельным. Не ранее 5 февраля и не позднее 20 февраля компания имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием признать «Крылья Советов» банкротом.

«На сегодняшний день компания «РТ-Капитал» заявила лишь о намерении признать «Крылья» банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ-Капиталом» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — сказал Яковлев «СЭ».

20 января в пресс-службе «Крыльев Советов» сообщили, что клуб продолжает выполнять обязательства по погашению долга перед «РТ-Капиталом». В течение первой половины января клуб выплатил 54 миллиона рублей. Общая сумма долга по состоянию на 20 января составляет 519 миллионов рублей. Из этой суммы 454 миллиона рублей — это основной долг, а 64,9 миллиона рублей — исполнительский сбор.

«Крылья Советов» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.