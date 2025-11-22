РПЛ записала гол «Спартака» в матче с ЦСКА на Дмитриева

РПЛ записала гол «Спартака» в первом тайме матча против ЦСКА в 16-м туре РПЛ на Игоря Дмитриева.

Красно-белые открыли счет на 43-й минуте после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но затем РПЛ отметила автором гола полузащитника хозяев Игоря Дмитриева.

Дмитриев стал первым российским автором гола у «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.