Сегодня, 18:00

Начал работу новый уникальный магазин «Зенита»

21 ноября состоялось торжественное открытие нового пространства в одном из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга «Галерея» в особенный для клуба день — в 41-ю годовщину первого чемпионства в истории «Зенита». Официальный магазин расположился на третьем этаже ТРЦ.

— Это уже девятый официальный магазин нашего клуба в Петербурге. Как вы видите, он находится в «Галерее», это самая лучшая локация, которую можно представить с точки зрения петербургского ритейла, — заявил коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак.

В открытии магазина приняли участие действующий полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин, а также игрок легендарной команды-1984 Аркадий Афанасьев.

— Могу только порадоваться, что клуб растет и идет вперед, потому что в наше время, вы сами знаете, ничего подобного не было. Мне кажется, что в каждой части Петербурга должно быть по одному или даже двум магазинам. У нас районов в городе много, поэтому только вперед и удачи «Зениту»!» — подчеркнул Афанасьев.

Новый клубный магазин ждет посетителей ежедневно с 10.00 до 23.00.

Реклама. АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799. ИНН: 7812005799 . ОГРН: 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831 

0+

 

ФК Зенит
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Смородская: «Невозможно представить сейчас работу Семина в «Спартаке» или «Динамо». Что он в «Локомотиве» показал-то?»

РПЛ записала гол «Спартака» в матче с ЦСКА на Дмитриева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
8
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

