«Спартак» — ЦСКА: Карасев отменил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора

Арбитр Сергей Карасев изменил решение о назначении пенальти в ворота ЦСКА в матче против «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

На 57-й минуте Карасев назначил одиннадцатиметровый после падения Романа Зобнина в единоборстве с Игорем Дивеевым в штрафной площади армейцев. После этого Карасев посмотрел видеоповтор эпизода и изменил решение, поскольку Дивеев сыграл в мяч.

