РПЛ сообщила о переносе матчей 19-го тура «Ростов» — «Крылья» и «Краснодар» — «Локомотив»

Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону и Краснодаре перенесены.

Новые даты и время проведения матчей «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» будут опубликованы дополнительно. Обе игры должны были пройти в воскресенье, 27 февраля.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, запланированные к проведению матчи в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.

Календарь матчей 19-го тура РПЛ:

26 февраля

14:00 «Нижний Новгород» — «Урал»

14:00 «Химки» — «Динамо»

16:30 «Сочи» — «Арсенал»

19:00 «Спартак» — ЦСКА

27 февраля

19:00 «Ахмат» — «Уфа»

28 февраля

19:00 «Зенит» — «Рубин»